Как превратить двор в бассейн? Знают подрядчики В Орле ведутся работы по благоустройству в 68 дворах. Ряд объектов уже принят, но есть и такие, где ремонт не задался. В их число вошел двор по адресу Спивака 16 А. Там вместе с новым асфальтом появилась и новая проблема. Отсутствие ливневок сделало свое дело, после дождя двор становится похож на бассейн.





Жители дома № 16А по улице Спивака были рады, когда увидели технику во дворе, но после того, как положили новый асфальт, радость исчезла. Появились новые проблемы. Даже небольшой дождь здесь теперь равносилен потопу.



На этот же участок, поскольку он находится в низине, стекает дождевая вода и с соседнего двора. Обновленные высокие бордюры теперь играют роль бортика от бассейна. Жалобы жителей подрядчик услышал и вышел из ситуации - с помощью болгарки.





Елена Белецкая, жительница дома №24 по улице Спивака:

«Проделали нам болгаркой дырки, и вода теперь сливается нам под дом, под фундамент».

Страдают жители и еще одной многоэтажки по адресу Спивака, 16 - она находится напротив благоустроенного двора.





Людмила Тамчук, жительница дома №16 по ул. Спивака:

«Вся сточная вода теперь собирается возле нашего дома, из подъезда невозможно выйти. Четвертый подъезд просто тонет в воде».

По контракту подрядчик должен был обустроить и газон, но вместо него двор «украшают» булыжники, снятый асфальт и следы пребывания техники.



У жителей осталось масса вопросов. Один из них: как отдыхать на шатающейся скамейке? Ею стараются не пользоваться, чтобы избежать ЧП. В управлении капитального строительства успокаивают жителей. Говорят, что причина основных проблем - сложный рельеф, и все приведут в порядок. Благоустройство не завершено.





Виктор Копылов главный специалист МКУ «Управление капитального строительства г. Орла»:

«С уличной сети, с дороги, во двор мы должны сделать водоотталкивающие валики, чтобы там не стояла вода. Это основное, что мы должны сделать. До сдачи мы все это устраним. Никаких в принципе серьезных проблем там нет».

Этап готовности благоустройства - 98%, приемка пройдет в течение двух недель. Даже несмотря на все недочеты, жители соседних домов не против, чтобы и в их дворах появилась техника. Сделали новые тротуары, положили асфальт. А возможно и увеличили бы место для парковки машин, но для этого им необходимо провести общее собрание и подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Стоит поторопиться - список на следующий год уже формируется.





Анна Вайсергисер

22 июня 2020 года



