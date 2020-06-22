Ловись, рыбка! В свои 8 лет юный орловец знает все тонкости рыбалки.





Пока другие дети строили куличики в песочнице, Егор Гришин учился забрасывать спиннинг. С младых ногтей рыбалка для него лучшее развлечение.



Леван Чогошвили, дядя Егора: «В три года он впервые поехал на Волгу в мужской суровой компании, и проявил себя, как настоящий рыбак -не плакал, ничего не просил, а именно стремился поймать рыбу. С утра первым делом, пока все мужики еще спят, собирался, всех будил и бежал на рыбалку».

В свои 8 лет Егор не только знает, как забросить удочку, но и где самые клёвые места, и какая рыба на что лучше идет. Например, на спиннинг с искусственным мотылем лучше всего берется хищник.



Советы по рыбной ловле Егор дает и пользователям интернета. На своем ютуб-канале он выкладывает самые удачные моменты рыбалке, а заодно и рассказывает, что и как готовить из улова.



Окунь, карась, плотва, уклейка и щука - каких только рыб он не ловил. В прошлом году даже выиграл медаль на фестивале рыболовов в «Орловском полесье». А таким рекордным уловом, как у него, не каждый взрослый может похвастать: поймал щуку на 2600 кг, а самая большая его рыба карп на 3 кг.



Частенько свой улов Егор выпускает назад в воду. Для него куда важнее процесс, а не результат. А пойманный карась или плотва пусть плавает дальше - может, в следующий раз снова клюнет.





Татьяна Тимохина

22 июня 2020 года



