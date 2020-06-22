Чиновники, депутаты и волонтеры навели порядок в Орле Традиционный весенний субботник из-за пандемии в этом году в Орловской области прошел на два месяца позже. В минувшие выходные очищали от мусора общественные территории, парки и скверы.





Без костюмов и галстуков, но с лопатами и метлами в руках - в этот день чиновники сменили род деятельности и из кабинетов вышли поработать на улицы города.



Привокзальную площадь убирали сотрудники областной администрации - с губернатором во главе. Задача не только убрать мусор, но и демонтировать старую сцену, которая стала местом сбора асоциальных элементов. Да и пора там построить что-то новое.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Железнодорожный вокзал - лицо города. Мы купили у РЖД здание Дворца культуры, строители провели обследование, будем выделять деньги на проектно-сметную документацию. Здесь будет центр «Патриот» и вся территория должна быть открыта для тех, кто сюда приезжает и здесь живет».



Сотрудники мэрии и муниципальных учреждений областного центра трудились в Разградском парке. Эта территория стоит в перспективном плане благоустройства города. С газонокосилкой легко управлялся глава администрации Орла. Впрочем, покос травы для Александра Муромского дело привычное - по его словам, «вся жизнь прошла в деревне».



А на Дворянке с триммером в руках работал Михаил Вдовин. Порядок на этой территории наводили представители Областного совета народных депутатов. Косить траву, по мнению зампреда облсовета, гораздо проще, чем выполнять наказы избирателей.



Всего на субботник вышло порядка 1500 тысячи человек. В том числе волонтеры - активисты поисковых отрядов и молодежных организаций «Патриот» и «Молодая гвардия». Убрали набережные Оки и Орлика, парки, скверы, Овсяниковское и Медведевское урочища, а также территории, примыкающие к автодорогам. По мнению вышедших на субботник, мусора на улицах и в парках в этом году стало гораздо меньше. Возможно, из-за пандемии народ реже посещал места отдыха, а может быть орловцы стали более сознательно и ответственно относиться к своему городу и природе.





Татьяна Тимохина

22 июня 2020 года



