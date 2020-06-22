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В Орле торговые центры могут возобновить работу с сегодняшнего дня

Согласно календарному плану поэтапного снятия ограничений распахнут свои двери для посетителей ТЦ, чья площадь не превышает 800 квадратных метров.


Работа торговых центров станет возможной лишь при соблюдение ряда условий, одно из которых - наличие отдельного входа. Но главное, конечно, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. За исполнением данного пункта будут следить особенно тщательно. Сегодня об этом говорил губернатор области на аппаратном совещании.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Многие руководители ТЦ взяли еще несколько дней, для того чтобы максимально подготовиться и не торопиться с открытием. Потому что это крайне опасно, рискованно, и необходимо предпринять все меры. И я рад тому, что у нас значительная часть руководителей торговых объектов сейчас эту работу будет проводить, не торопясь открываться, за что им отдельное спасибо».



Анна Вайсергисер
22 июня 2020 года
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