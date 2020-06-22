Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Даже в дождь не погаснет свеча памяти в сердцах потомков. В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война.



- Семь орловских медиков представлены к государственным наградам. Президент страны подписал Указ о награждении.



- Сегодня в регионе открываются крупные торговые центры. Не все. Многие руководители ТЦ взяли еще несколько дней, чтобы максимально подготовиться.



- Чиновники сменили строгие костюмы на спортивную одежду, чтобы привести в порядок любимые места прогулок орловцев.



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Вести-Орёл

22 июня 2020 года



