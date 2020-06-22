понедельник 22.06.2020 16:59:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

На ЕГЭ по русскому языку выделят два дня

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.


На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, а все аудитории будут предварительно продезинфицированы, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Минпросвещения.

Согласно рекомендациям, сдающие экзамен будут рассаживаться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. А самый массовый ЕГЭ по русскому языку решено провести в два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Единый государственный экзамен по всем предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени. В этом году его расписание, утвержденной приказом
Минпросвещения от 15.06.2020 №298/656, выглядит так:

• 3 июля - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
• 6 июля - русский язык; 7 июля - русский язык;
• 10 июля - ЕГЭ по математике профильного уровня;
• 13 июля - история, физика;
• 16 июля - обществознание, химия;
• 20 июля - иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), биология;
• 22 июля - иностранные языки (раздел «Говорение»);
• 23 июля - иностранные языки (раздел «Говорение»).


Орловское Информбюро
22 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.