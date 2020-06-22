На ЕГЭ по русскому языку выделят два дня Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.





На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, а все аудитории будут предварительно продезинфицированы, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Минпросвещения.



Согласно рекомендациям, сдающие экзамен будут рассаживаться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. А самый массовый ЕГЭ по русскому языку решено провести в два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.



Единый государственный экзамен по всем предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени. В этом году его расписание, утвержденной приказом

Минпросвещения от 15.06.2020 №298/656, выглядит так:



• 3 июля - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

• 6 июля - русский язык; 7 июля - русский язык;

• 10 июля - ЕГЭ по математике профильного уровня;

• 13 июля - история, физика;

• 16 июля - обществознание, химия;

• 20 июля - иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), биология;

• 22 июля - иностранные языки (раздел «Говорение»);

• 23 июля - иностранные языки (раздел «Говорение»).





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



