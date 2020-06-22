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Орловские поисковики обнаружили колодец, куда фашисты сбрасывали детей, прошедших концлагерь

Следственный комитет начал доследственную проверку.


СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку по факту совершения преступных действий в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны.

В поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО «Костер» обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
22 июня 2020 года
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