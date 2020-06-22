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В Орле задержали подозреваемого в серии краж, грабеже и разбойном нападении на пенсионерку

С начала текущего года в городе Орле был совершен ряд краж ювелирных украшений и денежных средств из частных домовладений. Оперативники обнаружили, что неизвестный проникал в жилища через окна, на которых были установлены пластиковые стеклопакеты.


Как сообщает сайт МВД МЕДИА, в одной из квартир находилась пожилая хозяйка, которая заметила незнакомца и хотела позвать на помощь. Однако он, угрожая кухонным ножом, вынудил отдать ему все сбережения.

В другом случае в момент визита непрошеного гостя в частном доме на улице Скульптурной находился восьмилетний ребенок. Мужчина заявил мальчику, что является знакомым матери и по ее просьбе пришел забрать некоторые вещи. Похитив шкатулку с золотыми украшениями на общую сумму порядка 100 тысяч рублей, он скрылся. Школьник позвонил родителям, а те вызвали полицию. Это был последний эпизод противоправной деятельности фигуранта.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 161 и 162 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орловской области установили, что к совершению этих противоправных деяний может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в Заводском районе города Орла.

Задержание было решено провести в момент сбыта краденых драгоценностей. Когда подозреваемый предложил одному из граждан купить у него золотые украшения и стал демонстрировать их, к нему подошли сотрудники полиции и попросили объяснить их происхождение. Тот бросился бежать, но был задержан оперативниками.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается».


Вести-Орёл
22 июня 2020 года
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