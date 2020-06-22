Андрей Клычков проверил ход реализации нацпроектов в Ливнах Визит главы региона ив Ливенский район состоялся в минувшую пятницу.





Одной из точек посещения стал сквер Воинов-интернационалистов - любимое место прогулок ливенцев. В этом памятном месте находится монумент воинам-афганцам и знак участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



Также преображается физкультурно-озжоровительный комплекс. Идет модернизация футбольного поля, обустраивают беговые дорожки, теннисную и баскетбольную площадки. На это потратят 36 млн. рублей. Работы планируют завершить к середине октября.





Татьяна Напольских

22 июня 2020 года



