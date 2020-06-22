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В Орле открылись летние веранды кафе и ресторанов

Но пока большого наплыва посетителей не наблюдается.


Как утверждают предприниматели, летние веранды кафе и ресторанов работают с соблюдением всех норм СанПиНа.

Юлия Луканкина, официантка: «Соскучились! Ждали, когда открытие будет. Сидели дома на карантине, как и все. А сейчас после каждого клиента обрабатываем хлоридом однопроцентным, все дезинфицируется».

Людмила Лелеко, администратор кафе: «У нас есть дезсредства, маски. Мы готовы идти навстречу нашим гостям. Принимаем небольшими группами пока, по четыре человека. Большие мероприятия на сегодняшний день еще не рассматривали».

Открытие летних кафе это только начало выхода из режима самоизоляции на Орловщине. Осторожно из него выходят не только владельцы учреждений общепита, но и посетители. Поэтому пока большого наплыва клиентов в кафе не наблюдается.


Татьяна Тимохина
22 июня 2020 года
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