В Орле прошла акция «Остановись и вспомни», посвященная началу войны Сегодня в 12:15 орловцы замерли в минуте молчания.





В Орле рядом со сквером Героев-комсомольцев сегодня прошла всероссийская акция «Остановись и вспомни», посвященная началу Великой Отечественной войны. Ровно в 12:15 специально организованные автомобильные колонны остановились на проезжей части и люди вышли из машин. Автомобильные объединения города, патриотические движения, студенты университета, несмотря на проливной дождь, под звуки метронома замерли в минуте молчания.



Вспомнить о своих боевых друзьях пришел к памятнику и ветеран Великой Отечественной Абрам Израилевич Миркин.



Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «79 лет тому назад я уже стоял на огневой позиции в Ленинграде, на артиллерийском полигоне и был готов открыть огонь по немецким самолетам».

Ветеран дожил до 75-летнего юбилея Победы. В этом году ему исполняется 100 лет. За его плечами вся война от первого до последнего дня.



О том, что происходило в Орле в этот день и на протяжении четырех лет, а также о земляках-героях, можно узнать из онлайн-выставки, которая открылась в Орловском краеведческом музее.



Орловцы участвовали в обороне Брестской крепости, вели партизанскую борьбу на оккупированных территориях, становились героями Советского Союза и без вести пропадали в боях. Светлая память - миллионам людей, которые сражались за Родину в тылу и на фронтах.



22 июня навсегда останется в истории нашей страны. Только в первый день войны при штурме фашистскими войсками границ СССР и при авианалётах на мирно спящие города погибли 16 тысяч человек, а впереди было еще 1418 дней самой кровопролитной за всю историю человечества войны.





Эва Стасюлевич

22 июня 2020 года



