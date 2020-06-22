В Орловской области за последнюю неделю отмечается снижение внебольничных пневмоний у пациентов с COVID-2019 Об этом сегодня сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





На 25 календарной неделе на территории региона зарегистрировано 157 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, что на 21% меньше, чем за предыдущую неделю (200 случаев).



Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 91,9% приходится на взрослое население и 8,1% на детей в возрасте до 17 лет включительно.



В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 20,7%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 44,4%; на долю бессимптомных форм приходится 34,9%.



По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 856 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 783 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести (91,5%), у 73 (8,5%) пациентов тяжелая степень, пациенты находятся на респираторной поддержке.



У 62,1% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью, пациенты находятся на стационарном лечении.



В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 50-64 года составляет 40,4%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 33,1%. При этом все летальные случаи от коронавирусной инфекции зарегистрированы в данных возрастных категориях. 67,3% летальных случаев от пневмоний, вызванных РНК-коронавирусом, приходится на заболевших в возрастной группе 65 лет и старше и 32,4 % приходится на граждан в возрасте от 50 до 64 лет, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

22 июня 2020 года



