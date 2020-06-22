До начала всенародного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации осталось три дня Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. А прием заявок на голосование не по прописке уже завершен. Их подали более 10 тысяч жителей Орловский области, в том числе и губернатор Андрей Клычков.





В Орле у входа в МФЦ волонтеры рассказывали о том, как и когда можно проголосовать. В условиях эпидемиологических рисков ЦИК России предложены дополнительные механизмы реализации права на участие в голосовании. Каждый может выбрать свой алгоритм: проголосовать на дому, на придворовой территории, в помещении участка для голосования, сделать свой выбор с 25 по 30 июня или 1 июля.



Полина Лякина, волонтер Конституции: «Есть возможность можно придти на участок, на котором вы зарегистрированы, а также подать заявку на портале Госуслугах, чтобы проголосовать электронно, или пройти досрочное голосование. Если вы себя плохо чувствуете, то лучше позвонить на участок и попросить, чтобы к вам пришли».

В многофункциональный центр Андрей Клычков пришел, чтобы подать заявление на голосование по месту нахождения. Глава региона решил голосовать не в Орловском районе, где он прописан, а рядом с областной администрацией, во Дворце пионеров имени Гагарина. Ему так удобнее. Право выбрать удобный для себя участок может каждый. Подобные заявления в Орловской области подали более 10 тысяч человек. Главное, чтобы каждый отдал свой голос.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня безопасней сходить на участок голосования, чем в магазин. Надеюсь, что все наши жители в своем волеизъявление смогут это сделать максимально безопасно».

На всех избирательных участках будут работать пункты температурного контроля, а средствами индивидуальной защиты обеспечат не только работников избирательных участков, но и голосующих.



Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Голосующий также будет обеспечен индивидуальной маской перчатками, ручкой. Но перед тем как получить этот универсальный комплект защиты, ему проверят температуру, и если она будет в норме, то соответственно он пройдет на избирательный участок, где ему обработают руки антисептическими средствами, выдадут средства индивидуальной защиты. После этого он подойдет к члену участковой избирательной комиссии, без контакта предъявит свой паспорт, соответственно идентифицируют его личность. После этого ему предложат в списке избирателей поставить роспись на получение избирательного бюллетеня». Впрочем, можно проголосовать не выходя из дома. Через портал Госуслуг на голосование вне помещения подали уже более 11 тысяч заявлений. Их прием будет продолжаться вплоть до 17 часов 1 июля.



Новая Конституция вступит в силу, только если больше половины граждан выскажутся «за».





Татьяна Тимохина

22 июня 2020 года



