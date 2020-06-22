До начала всенародного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации осталось три дня

|
|
|
До начала всенародного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации осталось три дняГолосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. А прием заявок на голосование не по прописке уже завершен. Их подали более 10 тысяч жителей Орловский области, в том числе и губернатор Андрей Клычков.
В Орле у входа в МФЦ волонтеры рассказывали о том, как и когда можно проголосовать. В условиях эпидемиологических рисков ЦИК России предложены дополнительные механизмы реализации права на участие в голосовании. Каждый может выбрать свой алгоритм: проголосовать на дому, на придворовой территории, в помещении участка для голосования, сделать свой выбор с 25 по 30 июня или 1 июля.
Полина Лякина, волонтер Конституции: «Есть возможность можно придти на участок, на котором вы зарегистрированы, а также подать заявку на портале Госуслугах, чтобы проголосовать электронно, или пройти досрочное голосование. Если вы себя плохо чувствуете, то лучше позвонить на участок и попросить, чтобы к вам пришли».
В многофункциональный центр Андрей Клычков пришел, чтобы подать заявление на голосование по месту нахождения. Глава региона решил голосовать не в Орловском районе, где он прописан, а рядом с областной администрацией, во Дворце пионеров имени Гагарина. Ему так удобнее. Право выбрать удобный для себя участок может каждый. Подобные заявления в Орловской области подали более 10 тысяч человек. Главное, чтобы каждый отдал свой голос.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня безопасней сходить на участок голосования, чем в магазин. Надеюсь, что все наши жители в своем волеизъявление смогут это сделать максимально безопасно».
На всех избирательных участках будут работать пункты температурного контроля, а средствами индивидуальной защиты обеспечат не только работников избирательных участков, но и голосующих.
Впрочем, можно проголосовать не выходя из дома. Через портал Госуслуг на голосование вне помещения подали уже более 11 тысяч заявлений. Их прием будет продолжаться вплоть до 17 часов 1 июля.
Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Голосующий также будет обеспечен индивидуальной маской перчатками, ручкой. Но перед тем как получить этот универсальный комплект защиты, ему проверят температуру, и если она будет в норме, то соответственно он пройдет на избирательный участок, где ему обработают руки антисептическими средствами, выдадут средства индивидуальной защиты. После этого он подойдет к члену участковой избирательной комиссии, без контакта предъявит свой паспорт, соответственно идентифицируют его личность. После этого ему предложат в списке избирателей поставить роспись на получение избирательного бюллетеня».
Новая Конституция вступит в силу, только если больше половины граждан выскажутся «за».
Татьяна Тимохина
22 июня 2020 года