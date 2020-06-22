В 2020-21 годах в Орле будет построено четыре детских сада

Два детских сада построят в Северном районе, по одному - в Заводском и Железнодорожном. Построят также школу. В это будет вложено 1,5 млрд. рублей. Информацию озвучили в администрации области. Сейчас проходит экспертизу проект школы в микрорайоне Зареченский. Пристройки появятся в школах № 40 и № 50.





Татьяна Напольских

22 июня 2020 года



