В эти минуты орловцы смотрят «Великое кино великой Страны» Фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» демонстрируется на открытых киноплощадках во многих городах страны.





Фильм - о русском солдате, которого война лишила дома и семьи, бросила в концлагерь, но не сломила. Он отстоял свое право быть человеком.



В Орле фильм демонстрируется в автокинотеатре, расположенном на территории автопарковки торгового центра «Европа».

Всероссийский проект «Великое кино великой страны» реализуется с прошлого года. Он призван еще раз напомнить россиянам о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



