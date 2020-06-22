Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Минута молчания - под проливным дождем. Сегодня движение на самой загруженной автодороге Орла - остановилось. Так орловцы почтили память защитников, заплативших жизнями за наше будущее.



- В регионе открылись летние веранды кафе и ресторанов. Работа - по новым правилам: столики дальше, народу меньше, постоянная дезинфекция.



- На строительство детских садов и школ в регионе потратят 1,5 млрд. рублей.



- Проголосовать - по месту пребывания. Заявления подали 7,5 тысяч жителей региона.



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Вести-Орёл

22 июня 2020 года



