|
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Минута молчания - под проливным дождем. Сегодня движение на самой загруженной автодороге Орла - остановилось. Так орловцы почтили память защитников, заплативших жизнями за наше будущее.
- В регионе открылись летние веранды кафе и ресторанов. Работа - по новым правилам: столики дальше, народу меньше, постоянная дезинфекция.
- На строительство детских садов и школ в регионе потратят 1,5 млрд. рублей.
- Проголосовать - по месту пребывания. Заявления подали 7,5 тысяч жителей региона.
Вести-Орёл
22 июня 2020 года