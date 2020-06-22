За последнюю неделю в Орловской области зарегистрировали 50 новых семейных очагов COVID-19 Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





В настоящее время на территории региона зарегистрировано 383 семейных очага, с количеством пострадавших 1 463, в том числе за последнюю неделю 50 семейных очага с числом пострадавших 223 человека.



Всего с начала эпидемии на территории Орловской области было зарегистрировано 13 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 663 человека, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 123.



По состоянию на 21 июня под наблюдением Роспотребнадзора остаются 5 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших 585 человек. Очаги выявлены: в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, Орловской областной клинической больнице, Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе и Орловской психиатрической больнице специализированного типа. По словам Александра Румянцева, ситуацию удалось стабилизировать в Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов и Орловской психиатрической больнице специализированного типа, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



