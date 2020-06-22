понедельник 22.06.2020 22:49:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Более 70 орловцев имеют антитела к коронавирусу

О результатах лабораторных исследований на COVID-19 сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


Всего в регионе всего проведено 71 388 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области выполнено 48056 исследований.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области произведен расчет основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019.

Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (Rt) на 21 июня составляет 0,7.

Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 50,3% от нормативной потребности в инфекционных койках и 19,2% от имеющегося коечного фонда.

Охват тестированием населения методом ПЦР, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 дней, составляет 172,9 на 100 тысяч человек.

Из обследованных 246 медицинских работников, антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG) выявлены у 3 медицинских работников или 1% от обследованных медицинских работников, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
22 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.