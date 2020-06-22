Более 70 орловцев имеют антитела к коронавирусу О результатах лабораторных исследований на COVID-19 сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





Всего в регионе всего проведено 71 388 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области выполнено 48056 исследований.



Управлением Роспотребнадзора по Орловской области произведен расчет основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019.



Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (Rt) на 21 июня составляет 0,7.



Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 50,3% от нормативной потребности в инфекционных койках и 19,2% от имеющегося коечного фонда.



Охват тестированием населения методом ПЦР, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 дней, составляет 172,9 на 100 тысяч человек.



Из обследованных 246 медицинских работников, антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG) выявлены у 3 медицинских работников или 1% от обследованных медицинских работников, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 июня 2020 года



