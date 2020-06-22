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Андрей Клычков намерен бороться с летними кафе, не выполняющими предписания

Об этом губернатор Орловской области сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.


 Андрей Клычков: «Мы на выходных пообщались с руководителями многих торговых центров и убедительно попросили максимально подготовиться, для того чтобы была возможность открыться с 22 июня с соблюдением мер безопасности. Многие руководители нас услышали и сейчас предпринимают шаги для дальнейшей свободной работы. Мы видим, что многие летние кафе открылись, но сделали это как есть. Никакой дистанции, никаких мер безопасности. Я отдал это на откуп проверяющим организациям. С этим придётся бороться, это придётся не допускать. Иначе у нас не будет возможности двигаться вперёд. Нам нужно совместными усилиями принимать меры, чтобы и люди учились жить в ограничениях, связанных с коронавирусом, и наши предприятия».



Артемий Лукьянчиков
22 июня 2020 года
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