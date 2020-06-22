Орловский бизнес получит дополнительные меры поддержки В том числе это коснётся непострадавших отраслей. Об этом в эфире в соцсетях рассказал губернатор Орловской области.





Андрей Клычков: «Мы смогли убедить Минэкономразвития и получили поддержку в части выделения 150 миллионов рублей на декапитализацию фонда микрофинансирования. Мы предлагаем следующее распределение: 25 миллионов рублей направить на реализацию порядка по предоставлению микрозаймов на выплату зарплат для субъектов МСП, в наибольшей степени пострадавших. 50 миллионов - для субъектов МСП, имеющих снижение доходов на 30% и более, в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Это те, кто попал в непострадавшие отрасли, и ОКВЭДы туда попадают. 15,8 миллионов рублей - на реализацию специального порядка предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям. И 73 миллиона рублей - на реализацию порядка в период действия режима повышенной готовности для субъектов МСП, в которых процентная ставка по микрозаймам соответствует ключевой ставке Банка России, сроком до 18 месяцев на оборотные средства и на капитальные – до 24 месяцев».

Подробности будут опубликованы на сайте Фонда микрофинансирования.





Вести-Орёл

22 июня 2020 года



