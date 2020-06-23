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Водитель, не забудь отдохнуть!Госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению ПДД и режима отдыха граждан, следующих на дальние расстояния.
В связи с открытием летнего курортного сезона прогнозируется увеличение количества транзитных транспортных средств, следующих к местам проведения отдыха, в том числе через дороги Орловской области.
Повышается и риск осложнения дорожно-транспортной обстановки на междугородних трассах.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что помимо грубых нарушений правил дорожного движения, причинами дорожных автоаварий с серьезными последствиями становятся несоблюдение режима отдыха, переутомление и как следствие сон за рулем водителями транспортных средств.
Во избежание аварийно-опасных ситуаций водителями, следующими на дальние расстояния, рекомендуется заранее планировать и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов.
Кроме того рекомендуется использовать навигационные системы для мониторинга дорожной обстановки и оценивать время в пути не только из расстояния по маршруту, но и из возможных задержек из-за пробок. Не забывать о пассивной безопасности водителя и пассажиров в салоне автомобиля, обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Пресс-служба УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро
23 июня 2020 года