Водитель, не забудь отдохнуть! Госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению ПДД и режима отдыха граждан, следующих на дальние расстояния.





В связи с открытием летнего курортного сезона прогнозируется увеличение количества транзитных транспортных средств, следующих к местам проведения отдыха, в том числе через дороги Орловской области.

Повышается и риск осложнения дорожно-транспортной обстановки на междугородних трассах.



Сотрудники ГИБДД отмечают, что помимо грубых нарушений правил дорожного движения, причинами дорожных автоаварий с серьезными последствиями становятся несоблюдение режима отдыха, переутомление и как следствие сон за рулем водителями транспортных средств.



Во избежание аварийно-опасных ситуаций водителями, следующими на дальние расстояния, рекомендуется заранее планировать и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов.



Кроме того рекомендуется использовать навигационные системы для мониторинга дорожной обстановки и оценивать время в пути не только из расстояния по маршруту, но и из возможных задержек из-за пробок. Не забывать о пассивной безопасности водителя и пассажиров в салоне автомобиля, обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



Пресс-служба УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



