В Орловской области 55 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4241 случай коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 23 июня выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1813. Выздоровели – 2382. Умерло 46 человек.





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



