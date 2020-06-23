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Из подъезда - прямо в лужу

Вернувшиеся дожди превратили многие орловские территории в водоемы. Какая очередная дождевая капля переполнит чашу терпения орловцев, чьи дворы превращаются в болото? И когда, наконец, власть возьмется за решение проблемы?


Улица Берёзовая. Дорогу здесь в простонародье называют новой, хотя и прошло уже восемь лет с момента ее появления. Именно столько же времени страдает Нона Дмитриевна Замышляева: в дождливую погоду территория возле ее дома превращается в болото.


Нонна Замышляева, жительница г.Орла:
«Как дорогу сделали, так и началось. А причина в том, что они не сделали ливневки. И, во-вторых, левая сторона выше правой. Дорога сделана неровно, уклон идет».

Вся вода стекает в образовавшийся пруд, а уже с дороги ручейками льется во двор, от этого, конечно, страдает и сам дом.

Написаны многочисленные жалобы, претензии в администрацию Орла. В итоге отписка – «о проблеме знаем». Но все равно уже долгие годы лужа собирается как по часам. Коммунальщики предлагают только сделать канаву.


Артём Патов, замначальника дорожного отдела МКУ «УКХ г.Орла»:
«В настоящий момент наработаем вопрос о нарезании канавы, чтобы как-то отсечь воду с дороги, и чтобы она не попадала на территорию домовладения. Пока что это временная мера».

Но в планах капитального строительства этой дороги нет, так что насколько затянется «временная мера», никто не знает.

Северный район Орла. Металлургов, 26. Этот двор уже попадал в объектив «Вестей» в 2018 году. Из-за необорудованной контейнерной площадки жители не могли открыть окна в своем доме, проблему устранили, но ручейки остались, и все они стекают к первому подъезду, где даже не лужа, а карьер.

Решение есть, по словам представителя администрации, имеется, и уже направлена заявка на разработку сметной документации.


Артём Патов, замначальника дорожного отдела МКУ «УКХ г.Орла»:
«Единственный вариант - это оборудование сети, которая расположена по улице Металлургов. Она начинается от улицы Космонавтов и уходит за торговый центр «Европа». Там необходимо дооборудование сети - метров 200-300 трубопровода проложить, и, я думаю, проблема решится».

А пока проблема решается, жителям не стоит убирать далеко резиновые сапоги


Всеволод Трифонов
23 июня 2020 года
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