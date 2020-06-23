В ходе акции «Весть Победы» в Орле прозвучат сирены оповещения и раздастся колокольный звон 24 июня Орловская область станет участником всероссийской акции «Весть Победы».





Для проведения акции будут задействованы региональная автоматизированная система централизованного оповещения и комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен.



24 июня в 12:00, после завершения торжественного шествия войск Орловского территориального гарнизона, в течение одной минуты на всей территории области раздастся гудок транспортных средств – просигналят общественный транспорт, поезда, личные автомобили, загудят сирены промышленных объектов, а также будет раздаваться колокольный звон церквей и соборов.



Помимо этого, в течение одной минуты будут работать электросирены системы оповещения. Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен сохранять спокойствие.



Акция «Весть Победы» проводится в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей Земле, оплаченного ценой многих миллионов жизней, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



