Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе подтверждено 55 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 23 июня в Орловской области зарегистрирован 4241 случай заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1813 человек, выздоровели 2382 человека. 46 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1973 жителей Орла, 509 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 423 – в Орловском районе, 119 – в Болховском районе, 106 – в Ливнах, 94 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 88 – в Новодеревеньковском районе, 85 – в Хотынецком районе, 71 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 60 – в Верховском районе, по 58 – в Шаблыкинском и Кромском районах, 54 – в Ливенском районе, 52 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе, 47 – в Покровском районе, 45 – в Малоархангельском районе, 34 – в Должанском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Троснянском районе, 28 – в Залегощенском районе, 21 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



















Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



