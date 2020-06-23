В Орле может появиться центр подготовки боксеров Федерация бокса страны готова взять на себя финансирование проекта. Андрей Клычков накануне встретился с представителями Федерации.





На встрече глава региона рассказал гостям о том, как развивается спортивная инфраструктура региона, поделился увеличением количества доступных мест для занятий.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году мы также запланировали выделение чуть менее 300 миллионов на инфраструктуру. В большей степени это общественные территории, спортивная инфраструктура, ведется работа, чтобы мы реанимировали стройки, которые были заморожены больше десяти лет».

В качестве развития бокса в регионе Умар Кремлёв предложил Андрею Клычкову провести в Орле Чемпионат России среди спортсменов 19-22 лет осенью 2020 года. Также запланирован масштабный турнир, посвященный Дню города. Ну а чтобы спортсменам было, где готовиться - Федерация бокса России готова оказать финансовую поддержку для строительства Центра бокса.





Анастасия Дорохова

23 июня 2020 года



