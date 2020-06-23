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Власти: проблема обманутых дольщиков в Орловской области - под контролем

Но пока полностью не решена.


По шести многоквартирным домам из реестра - это Панчука, 83; Раздольная,11; Бурова,46; Родзевича-Белевича, 5; Изумрудная, 2; Садовая, 10б; - пять застройщиков признаны банкротами. В Ливнах по адресу Дружба Народов, 159 -введена процедура наблюдения. В Образцово строительство дом №3 по улице Орловской обещают завершить до сентября этого года. По адресу - Космонавтов, 4 - строительно-монтажные работы приостановлены, поскольку банк прекратил финансирование. Сейчас идет экспертиза документов, подтверждающих объем и стоимость завершения строительства. При этом, как отметили на вчерашнем совещании, его все же планируют сдать в ноябре 2020 года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В соответствие с принятыми решениями по отдельным объектам дольщикам будут выплачены компенсации. Их уже на сегодняшний день получили 270 граждан. На общую сумму 372,6 миллиона рублей. Другие объекты планируются к достройке, такие как дом 11 по улице Раздольной в Орле, и дом 159 по Дружбе Народов в Ливнах».



Анна Вайсергисер
23 июня 2020 года
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