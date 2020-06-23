Проблемой аттракционов в горпарке Орла займется прокуратура Сотрудники прокуратуры области встретились с предпринимателями, которые длительное время работали на территории городского парка в Орле, но в этом году возобновить свою деятельность не смогли.





На отказ в аренде площадей, полученный от властей города, коммерсанты первоначально пожаловались в соцсетях, оттуда информация попала в СМИ. Для уточнения подробностей группа прокуроров пришла в администрацию парка, где выслушала каждого из заявителей. По словам предпринимателей, под разными предлогами мэрией в этом году была упразднена в парке деятельность нескольких точек, оказывавших услуги в сфере развлечений и общепита. Правоохранители пообещали детально изучить ситуацию и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.





Иван Суверин

23 июня 2020 года



