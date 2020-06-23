В Орле прошла Всероссийская акция «Великое кино великой страны» Она состоялась уже во второй раз и приурочена ко Дню памяти и скорби. Это еще одна возможность посредством кинематографа напомнить нам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 100 российских городов. В этом году для бесплатного показа выбрали фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».





Это как раз тот случай, когда в кинотеатр можно въехать на автомобиле. И смотреть на экран через лобовое стекло. Акция «Великое кино великой страны» стала заключительным мероприятием Дня памяти и скорби более чем в ста российских городах. В Орле акцию поддержал автокинотеатр, который был создан во время пандемии.



Ольга Шульгина, организатор автокинотеатра: «Когда к нам обратилась администрация города с предложением принять участие в проекте «Великое кино великой страны». Мы с удовольствием согласились предоставить оборудование, площадку для данного мероприятия, считаем, что проект очень важен для орловчан, чтобы помнили, какой ценой досталась нам эта победа». Смотреть кино именно так и удобно и безопасно - все равно, что у себя дома в кресле, вот только военная тема не позволяет расслабиться. В начале сеанса зрителям показали документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова», где актеры Василий Лановой, Никита Панфилов, Федор Добронравов, Андрей Мерзликин и другие читают стихи поэтов, погибших на фронте и не ставших знаменитыми, их талант тоже забрала война.



В этом проекте принял участие и актер Константин Крюков, внук режиссера Сергея Бондарчука, фильм которого был выбран в этом году для просмотра. «Судьба человека» одна из самых ярких и пронзительных лент о войне от мастера, который сам прошел фронтовыми дорогами и точно знал, о чем хочет сказать зрителю. И сегодня, спустя 61 год после создания фильма, он так же, как и раньше, трогает сердца зрителя.



Фильм, который рассказывает о судьбе целого поколения, и сегодня с интересом смотрят взрослые внуки тех самых освободителей Орла, Минска, Варшавы, Будапешта.



Проект «Великое кино великой страны» приняли 39 регионов. Там, где в связи с эпидемиологической обстановкой не смогли этого сделать, показы отложены на 2 сентября. Но они обязательно состоятся.





Эва Стасюлевич

23 июня 2020 года



