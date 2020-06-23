вторник 23.06.2020 17:30:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле прошла Всероссийская акция «Великое кино великой страны»

Она состоялась уже во второй раз и приурочена ко Дню памяти и скорби. Это еще одна возможность посредством кинематографа напомнить нам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 100 российских городов. В этом году для бесплатного показа выбрали фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».


Это как раз тот случай, когда в кинотеатр можно въехать на автомобиле. И смотреть на экран через лобовое стекло. Акция «Великое кино великой страны» стала заключительным мероприятием Дня памяти и скорби более чем в ста российских городах. В Орле акцию поддержал автокинотеатр, который был создан во время пандемии.

Ольга Шульгина, организатор автокинотеатра: «Когда к нам обратилась администрация города с предложением принять участие в проекте «Великое кино великой страны». Мы с удовольствием согласились предоставить оборудование, площадку для данного мероприятия, считаем, что проект очень важен для орловчан, чтобы помнили, какой ценой досталась нам эта победа».
Смотреть кино именно так и удобно и безопасно - все равно, что у себя дома в кресле, вот только военная тема не позволяет расслабиться. В начале сеанса зрителям показали документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова», где актеры Василий Лановой, Никита Панфилов, Федор Добронравов, Андрей Мерзликин и другие читают стихи поэтов, погибших на фронте и не ставших знаменитыми, их талант тоже забрала война.

В этом проекте принял участие и актер Константин Крюков, внук режиссера Сергея Бондарчука, фильм которого был выбран в этом году для просмотра. «Судьба человека» одна из самых ярких и пронзительных лент о войне от мастера, который сам прошел фронтовыми дорогами и точно знал, о чем хочет сказать зрителю. И сегодня, спустя 61 год после создания фильма, он так же, как и раньше, трогает сердца зрителя.

Фильм, который рассказывает о судьбе целого поколения, и сегодня с интересом смотрят взрослые внуки тех самых освободителей Орла, Минска, Варшавы, Будапешта.

Проект «Великое кино великой страны» приняли 39 регионов. Там, где в связи с эпидемиологической обстановкой не смогли этого сделать, показы отложены на 2 сентября. Но они обязательно состоятся.


Эва Стасюлевич
23 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.