Столичные медики не помогут Орловщине в борьбе с COVID-19 Об этом сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга.





Иван Залогин:



«Московские медики отправились в ряд субъектов оказывать помощь. На момент, когда это решение принималось, Минздрав уточнял, в том числе, и нашу потребность в специалистах. Мы говорили, что не отказались бы ни от инфекционистов, ни от анестезиологов, потому что это специалисты высокой квалификации. Но учитывая, что министерство смотрит за ситуацией в целом, те регионы, куда были направлены московские специалисты, – это самые проблемные регионы в части кадровой обеспеченности. Орловская область, несмотря на те или иные проблемы с персоналом, не входит в этот круг. Ситуация с заражениями специалистов характерна практически для каждого региона. Департамент эту ситуацию держит на контроле и, несмотря на очаги, произошедшие в медучреждениях, наша задача минимизировать эти последствия».





Артемий Лукьянчиков

23 июня 2020 года



