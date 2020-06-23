вторник 23.06.2020 17:30:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Иван Залогин: «По ряду медикаментов у нас были сложности»

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал ситуацию с обеспечением льготными лекарствами.


 Иван Залогин:

«У нас нет на отсрочке рецептов, которые были поставлены полгода назад и до сегодняшнего момента не обеспечены. Приходится иногда решать вопросы в ручном режиме. Люди обращаются либо через соцсети, либо на горячую линию. Например, препарат имеется на остатках регионе, но находится либо в одной из аптек, либо в медорганизации и надо делать быстрое перераспределение. Сейчас больших проблемных вопросов по социально значимым препаратам нет. Возникают проблемы, когда рекомендуются дорогостоящие препараты, особенно для онкопациентов. Если препарат раньше в регионе не использовался и не закупался, то необходимо изыскать дополнительные средства и провести конкурсные процедуры на поставки».



Артемий Лукьянчиков
23 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.