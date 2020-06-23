Иван Залогин: «По ряду медикаментов у нас были сложности» Руководитель департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал ситуацию с обеспечением льготными лекарствами.





Иван Залогин:



«У нас нет на отсрочке рецептов, которые были поставлены полгода назад и до сегодняшнего момента не обеспечены. Приходится иногда решать вопросы в ручном режиме. Люди обращаются либо через соцсети, либо на горячую линию. Например, препарат имеется на остатках регионе, но находится либо в одной из аптек, либо в медорганизации и надо делать быстрое перераспределение. Сейчас больших проблемных вопросов по социально значимым препаратам нет. Возникают проблемы, когда рекомендуются дорогостоящие препараты, особенно для онкопациентов. Если препарат раньше в регионе не использовался и не закупался, то необходимо изыскать дополнительные средства и провести конкурсные процедуры на поставки».





Артемий Лукьянчиков

23 июня 2020 года



