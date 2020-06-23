Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Больше полусотни новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Ситуация в регионе остается напряженной.



- После сильного дождя выход из дома - вплавь. Почему уходят под воду некоторые орловские дворы?



- Представители областной прокуратуры встретились с предпринимателями из горпарка Орла.



- Ситуация с жилищным долгостроем - на особом контроле. В реестре проблемных объектов – 9 орловских домов.



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Вести-Орёл

23 июня 2020 года



