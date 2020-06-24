Встречайте праздник с телеканалом «Россия» 24 июня, в праздничный выходной, телеканал «Россия» приготовил своим зрителям особенную программу передач. Главными событиями дня станут долгожданный военный парад на Красной площади и Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде. Поддержат настроение праздничного выходного дня лучшие фильмы, сделанные в России.





В 10:00 на Красной площади пройдет Юбилейный Парад Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.



Вечером в 21:00 всю страну ждет грандиозный Концерт Победы на Мамаевом Кургане. Одно из главных событий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы. Торжественный концерт пройдет у подножия главного символа народного подвига – всемирно известного монумента «Родина-мать зовет!», расположенного в Волгограде.



В 11:40 в праздничном эфире драма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.



В 15:00 киномарафон продолжит спортивная драма «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева.



В 17:25 – фильм «Тренер».



В 23:00 праздничный день завершится зрелищным блокбастером «Экипаж» режиссера Николая Лебедева.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



