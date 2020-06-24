среда 24.06.2020 10:08:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Встречайте праздник с телеканалом «Россия»

24 июня, в праздничный выходной, телеканал «Россия» приготовил своим зрителям особенную программу передач. Главными событиями дня станут долгожданный военный парад на Красной площади и Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде. Поддержат настроение праздничного выходного дня лучшие фильмы, сделанные в России.


В 10:00 на Красной площади пройдет Юбилейный Парад Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Вечером в 21:00 всю страну ждет грандиозный Концерт Победы на Мамаевом Кургане. Одно из главных событий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы. Торжественный концерт пройдет у подножия главного символа народного подвига – всемирно известного монумента «Родина-мать зовет!», расположенного в Волгограде.

В 11:40 в праздничном эфире драма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

В 15:00 киномарафон продолжит спортивная драма «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева.

В 17:25 – фильм «Тренер».

В 23:00 праздничный день завершится зрелищным блокбастером «Экипаж» режиссера Николая Лебедева.


Орловское Информбюро
24 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.