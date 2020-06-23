Орловцев приглашают присоединиться к флешмобу «Голубь мира» Таким образом каждый участник сможет выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в Великой Отечественной войне.





Как сообщает сайт городской администрации, чтобы присоединиться к флешмобу «Голубь мира», нужно изготовить фигурку птицы по инструкции и трафарету. Использовать можно любые материалы — бумагу, пластик, древесину, пластилин, металл, др. Выполненными изделиями украшают деревья у домов, в парках и скверах.



Фигурку птицы также можно сфотографировать и разместить в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» с пожеланиями и хештегами #ГолубьМира и #МирНаЗемле.



Флешмоб «Голубь мира» приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



