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Умер заслуженный художник России Николай Силаев

Николай Яковлевич Силаев скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни.


Николай Силаев окончил орловскую школу и орловский худграф, на котором он несколько лет преподавал.

О нем всегда много говорили и писали. О его таланте и необычайной трудоспособности. Целые серии его работ вошли в Золотой Фонд русской графики. Последние годы, он был практически единственным в области, кто работал в технике офорта. Главной темой его творчества неизменно оставались любовь к родному краю, к богатейшему литературному наследию. Его работы - яркие, тонкие, остро отражающие действительность. Художника всегда волновала тема отношений человека с окружающим миром.

Только за последние годы мастер проиллюстрировал 16 книг и получил признание от Москвы до Гаваны. Кроме того, Силаев был одним из тех художников, на чье поколение выпала судьба быть первыми в становлении профессиональной художественной среды в провинции. Он много успел, орловский мир живописи невозможно представить без него. Это огромная и горькая потеря. Он был настоящим. Во всем. Знатоком искусства, вдохновенным художником, другом, наставником. Полотна Николая Силаева разлетелись по всему миру. А значит, и его взгляд на жизнь всегда останется с нами.


Эва Стасюлевич
23 июня 2020 года
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