Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом Президент России выступает с новым обращением к жителям страны. Трансляцию ведет телеканал "Россия-24".





Владимир Путин предложил с 1 января изменить ставку налогов для физических лиц с 13% до 15% - для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. При этом, как подчеркнул президент, «повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей».



Глава государства отметил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



