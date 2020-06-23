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Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России выступает с новым обращением к жителям страны. Трансляцию ведет телеканал "Россия-24".


Владимир Путин предложил с 1 января изменить ставку налогов для физических лиц с 13% до 15% - для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. При этом, как подчеркнул президент, «повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей».

Глава государства отметил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.


Орловское Информбюро
23 июня 2020 года
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