В Орле прошла приемка избирательных участков Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и продлится включительно до 1 июля. Такая практика применяется впервые. Решение было принято из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, чтобы на избирательных участках не собиралось сразу много людей. Как готовят участки? Какие правила соблюдают?





Предусмотрено несколько новых форм голосования. Так, бюллетень принесут по желанию на дом. Для этого достаточно подать заявку на портале Госуслуг или в свою участковую комиссию. Причину объяснять не нужно. В течение шести дней проголосовать можно будет и на придомовых территориях.



Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Впервые будет организовано голосование на придомовых территориях и на тех избирательных участках, где у нас отсутствуют помещения для голосования и транспортная доступность. Это будут специально оборудованные места, о которых наши участники голосования узнают от участковых избирательных комиссий».

В Орле прошла приемка избирательных участков. В регионе 713 постоянных участков плюс 10 временных. На каждом будут неукоснительно соблюдаться все предписанные избиркомом и Роспотребнадзором требования: изолированный вход и выход, чтоб входящие и уходящие не пересекались, дистанцирование полтора-два метра, масочный режим. Также оборудуют пункты измерения температуры, если она повышена - придется голосовать отдельно ото всех в специальной комнате.



Евгений Шевченко, член Центральной Избирательной комиссии РФ: «ЦИК РФ отмечает высокую степень готовности Орловской области к проведению Общероссийского голосования. Избирательная комиссия Орловщины, органы власти всех уровней сделали все возможное, чтобы провести голосование легко и безопасно. Все необходимое для проведения Общероссийского голосования уже находится на избирательных участка».

Ирина Обухова, замруководителя управления Роспотребнадзора Орловской области: «Наши избирательные участки укомплектованы в полном объеме - как оборудование соответствующим, так и средствами индивидуальной защиты. Проверки показывают, что наши участки готовы к поведению избирательной компании».

Обеспечить безопасность здоровья участников голосования задача приоритетная - чтобы граждане нашей страны могли спокойно воспользоваться своим законным правом выразить мнение по поводу поправок в Конституцию Российской Федерации.



Голосование начнется 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Этот день в России объявлен нерабочим.





Анна Вайсергисер

23 июня 2020 года



