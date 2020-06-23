Выплаты соцработникам будут продлены Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.





Владимир Путин: «Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября».

Как добавил глава государства, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных.



Президент России выступает с новым обращением к жителям страны. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



