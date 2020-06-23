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Президент продлил выплаты семьям, в которых оба родителя потеряли работу

Сегодня Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны.


Как заявил глава государства, семьи, в которых оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

Владимир Путин: «Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу... Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе».

Как отметил президент, на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 миллиона.


Орловское Информбюро
23 июня 2020 года
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