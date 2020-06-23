Президент продлил выплаты семьям, в которых оба родителя потеряли работу Сегодня Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны.





Как заявил глава государства, семьи, в которых оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.



Владимир Путин: «Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу... Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе».

Как отметил президент, на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 миллиона.





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



