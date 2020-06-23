Получить статус самозанятых смогут 16-летние Об этом сказал Президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».





Все регионы России с 1 июля смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Об этом сказал глава государства в своем телеобращении к гражданам страны.



В настоящий момент такой режим действует в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта.



Владимир Путин: «Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых - везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать». Как сообщил президент, получить статус самозанятых смогут и 16-летние.



Владимир Путин: «Об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий».





Орловское Информбюро

23 июня 2020 года



