Сегодня - Международный Олимпийский день Игры в Токио должны были начаться через месяц, но помешала пандемия коронавируса. С героями Олимпиады - будущими и нынешними - знакомилась Анастасия Дорохова.





Пандемия коронавируса застала орловского стрелка Никиту Суханова на турнире в Польше. Соревнования были одним из последних этапов отбора на Олимпиаду. Но домой стрелки поехали до завершения турнира - закрывались границы между странами.



Никита Суханов, кандидат в Олимпийскую сборную России по пулевой стрельбе: «Даже не до конца отстреляли упражнение, и буквально через 1,5 часа мы все собрались и ждали указание тренера. Нас увезли на последнем самолете из Польши».

Проведя карантин на базе сборной, Никита Суханов вернулся домой. Позже стало известно, что Олимпиада перенесена на 2021 год. Как будет проходить отбор на турнир - пока неизвестно.



Никита Суханов, кандидат в Олимпийскую сборную России по пулевой стрельбе: «Как тренерский совет решит - либо они оставят два старта в отбор, либо они заново все сделают. Накануне всего этого нам тренер сказал, что на Олимпиаду поедет тот, что будет лучше сейчас».

О том, что такое Олимпиада, хорошо знает бобслеист Филипп Егоров. Их у нашего спортсмена за карьеру было три. Игры в итальянском Турине принесли Филиппу Егорову серебряную медаль. Первую награду за 18 лет для сборной России. И пока единственную - в копилке Орловской области.



На второй день бобслейного Олимпийского турнира Филипп Егоров выходил с сотрясением мозга. Травму спортсмен получил на тренировке - боб сборной России перевернулся.



Филипп Егоров, серебряный призер Олимпийских игр (2006 г): «Я понимал, что если я откажусь ехать второй заезд, то это будет катастрофа. У меня спрашивают: «Ты как?». Я отвечаю: «Мне плохо, но мы поедем».

Коронавирус помешал не только олимпиаде, но и другим соревнованиям. Но люди находят выходы, добиваются компромисса с болезнью. Спорт должен победить. Обязательно.





Анастасия Дорохова

23 июня 2020 года



