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В Орловской области начали работать гостиницы и организации туристического бизнеса


Чистота, чистота и еще раз чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни тем более вируса Covid-19 не должно быть на поверхностях в отелях и хостелах. Только так, согласно календарному плану, снова заработает гостиничный бизнес.

Но всех туристов ждут новые условия. Теперь при заселении в гостиницу первым делом у вас проверят температуру. Если она окажется повышенной, то вызовут доктора. Если температура в пределах 37 градусов, то смело можно оформлять документы на заселение. Своей ручкой никто не запретит воспользоваться, но при отсутствии вам дадут обработанную антисептиком. Обработают и ключи от номера.

Запах антибактериальных средств должен ощущаться. Это признак соблюдения всех предписанных Роспотребнадзором мер и принцип работы.

Жанна Акулиничева, директор гостиницы: «По рекомендациям мы приобрели рециркулятор, бесконтактный термометр, маски одноразовые перчатки, дезсредства и с запасом на недельный срок».

Расход дезсредств по новым правилам увеличился в полтора - два раза.

Обязательно теперь и дистанцирование - чем дальше постояльцы от персонала, тем лучше. Ну а в коллективе - наоборот, психологическая и моральная и материальная поддержка после трехмесячного простоя важна.

Жанна Акулиничева, директор гостиницы: «Субсидии, которые выплачивались за апрель и май, нам очень помогли сохранить весь штат сотрудников».

Есть и рекомендация посетителям - проветривание окон каждые два часа, а еще питание возможно лишь в номерах. Столовые для посещения пока закрыты.


Анна Вайсергисер
23 июня 2020 года
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