В Орле определен пул наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию

За процессом голосования на участках будут следить 4510 наблюдателей. Всего в пул наблюдателей вошли представители 11 некоммерческих организаций, одной партии и один самовыдвиженец. Все прошли обучающий семинар. Также 25 июня откроется ситуационный центр. Он будет работать до 1 июля включительно.





Татьяна Напольских

23 июня 2020 года



