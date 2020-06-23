Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Выплаты по 10 тысяч на ребенка - повторят. В июле родители получат на каждого ребенка от нуля до 16 лет еще по 10 тысяч.



- С сегодняшнего дня возвращается к работе гостиничный и туристический бизнес. Какие требования к ним предъявляют? Мы заглянули в одну из гостиниц.



- Во время голосования на участках в регионе будут работать 4,5 тысячи наблюдателей. Сегодня подвели итоги обучения.



- Сменит ли небесная канцелярия хмурое отношение к орловцам - на яркое? Главный синоптик области дал прогноз.



- Ушел из жизни знаменитый орловский художник Николай Силаев. Прощание с ним состоится завтра.



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Вести-Орёл

23 июня 2020 года



