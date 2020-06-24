Под Орлом юный мотоциклист без прав сбил подростка

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Под Орлом юный мотоциклист без прав сбил подросткаДТП произошло 23 июня в 22:00.
7-летний водитель, управлял мотоциклом «Минск», не имея права управления, следовал по автодороге Глазуновка - Степная и на 16 километре допустил наезд на пешехода 2005 г.р., который шел по левой стороне дороги.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход и несовершеннолетний водитель получили телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлены в Глазуновскую ЦРБ с последующей госпитализацией в НКМЦ им.З.И. Круглой.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшими, в результате телесные повреждения получили 2 несовершеннолетних участника дорожного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области.
Орловское Информбюро
24 июня 2020 года