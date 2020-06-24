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В 2020 году 65 орловских детей-сирот обрели семью

Об этом сообщила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.


В настоящее время в Орловской области насчитывается 1821 ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях находится 1492 ребенка, в том числе: в семьях опекунов и попечителей – 835 детей; в приемных семьях – 657 детей.

Более 300 видеопаспортов детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, размещено на сайтах «Путь домой» и «Измени одну жизнь».

Чтобы стать приемными родителями или опекунами, нужно пройти обучение в Школе приемных родителей. На территории Орловской области действуют десять таких школ. Кроме того, в муниципальных образованиях созданы ассоциации (клубы, советы) приемных родителей. Во всех организациях для детей-сирот функционируют службы содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
24 июня 2020 года
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