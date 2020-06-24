Деннис Кристенсен выйдет из тюрьмы досрочно Гражданин Дании обвинялся в экстремизме и руководстве запрещенной организацией. В Орле Кристенсен возглавлял общину Свидетелей Иеговы и был задержан в мае 2017 года.





23 июня Льговский районный суд, рассматривая ходатайство Денниса Кристенсена о смягчении наказания, заменил ему неотбытую часть тюремного срока на штраф в размере 400 000 рублей. Осужденный выйдет на свободу после вступления решения суда в силу.

Деннис Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года и в феврале 2019 года приговорен к 6 годам колонии. Он был Деннис Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года и в феврале 2019 года приговорен к 6 годам колонии. Он был признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



