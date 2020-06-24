Деннис Кристенсен выйдет из тюрьмы досрочно

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Деннис Кристенсен выйдет из тюрьмы досрочноГражданин Дании обвинялся в экстремизме и руководстве запрещенной организацией. В Орле Кристенсен возглавлял общину Свидетелей Иеговы и был задержан в мае 2017 года.
23 июня Льговский районный суд, рассматривая ходатайство Денниса Кристенсена о смягчении наказания, заменил ему неотбытую часть тюремного срока на штраф в размере 400 000 рублей. Осужденный выйдет на свободу после вступления решения суда в силу.
Деннис Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года и в феврале 2019 года приговорен к 6 годам колонии. Он был признан виновным
в организации деятельности экстремистской организации и был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Орловское Информбюро
24 июня 2020 года