В Орловской области 40 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлен 4281 случай коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 24 июня выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1707. Выздоровели – 2523. Умерло - 51 человек.







Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



