Госпожнадзор оценит уровень безопасности участков для голосования 1 июля состоится голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.





К помещениям, отведенным под эти цели, пожарные предъявляют довольно жесткие требования.



Участки обычно расположены в учреждениях, которые находятся под постоянным присмотром инспекторов, и грубых нарушений в ходе таких проверок обычно не обнаруживается.



Как сообщили в МЧС, основное внимание в ходе работы инспекторов Госпожнадзора уделяется проверке и осмотру автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, также путям эвакуации. Обратят проверяющие внимание на первичные средства пожаротушения, внутреннее и наружное пожарное водоснабжение. Также проводится инструктаж, беседы с должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе, на время проведения голосования.





Иван Суверин

24 июня 2020 года



