Госпожнадзор оценит уровень безопасности участков для голосования

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Госпожнадзор оценит уровень безопасности участков для голосования1 июля состоится голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.
К помещениям, отведенным под эти цели, пожарные предъявляют довольно жесткие требования.
Участки обычно расположены в учреждениях, которые находятся под постоянным присмотром инспекторов, и грубых нарушений в ходе таких проверок обычно не обнаруживается.
Как сообщили в МЧС, основное внимание в ходе работы инспекторов Госпожнадзора уделяется проверке и осмотру автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, также путям эвакуации. Обратят проверяющие внимание на первичные средства пожаротушения, внутреннее и наружное пожарное водоснабжение. Также проводится инструктаж, беседы с должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе, на время проведения голосования.
Иван Суверин
24 июня 2020 года