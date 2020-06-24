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Госпожнадзор оценит уровень безопасности участков для голосования

1 июля состоится голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.


К помещениям, отведенным под эти цели, пожарные предъявляют довольно жесткие требования.

Участки обычно расположены в учреждениях, которые находятся под постоянным присмотром инспекторов, и грубых нарушений в ходе таких проверок обычно не обнаруживается.

Как сообщили в МЧС, основное внимание в ходе работы инспекторов Госпожнадзора уделяется проверке и осмотру автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, также путям эвакуации. Обратят проверяющие внимание на первичные средства пожаротушения, внутреннее и наружное пожарное водоснабжение. Также проводится инструктаж, беседы с должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе, на время проведения голосования.


Иван Суверин
24 июня 2020 года
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