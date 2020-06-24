В Орле полицейские задержали группу лиц, занимавшихся распространением наркотиков Из незаконного оборота оперативники изъяли порядка 100 свертков с синтетическим наркотическим средством, общей массой более 22 граммов.





В Заводском районе Орла были задержаны трое молодых людей. При проведении личного досмотра у двоих из них были изъяты свертки с веществом, предположительно наркотическим. Впоследствии исследование показало, что изъятое – это синтетический наркотик – так называемые «соли», массой 15,93 и 4,97 граммов соответственно.



Также оперативники обнаружил и изъяли весы, упаковочный материал, изоленту. Как установили полицейские, данные свертки предназначались для дальнейшего распространения розничными закладчиками.



У еще одного подозреваемого оперативники обнаружили 10 свертков с содержимым, подготовленных для розничного сбыта. Согласно проведенному исследованию, масса изъятого синтетического наркотика составила 1,68 грамма.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников и канала поставки наркотических средств на территорию региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



